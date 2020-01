È la prima sfida orfana di Totti, che fa arrabbiare i tifosi romanisti

Domani sarà un Roma-Juventus inedito, il primo senza Totti in campo o da dirigente. E sarà il primo con molti tifosi arrabbiati con l’ex capitano per qualche “like” impudente e imprudente e qualche dichiarazione provocatoria. Il giallo del like messo, tolto e poi smentito al commento “vendete Florenzi” (al quale aveva già idealmente sfilato la fascia parlando apertamente di Pellegrini come futuro capitano); l’altro like dato a Vieri che celebrava i 120 anni della Lazio. Intanto Totti sta costruendo il suo futuro, farà il procuratore e sta allacciando e riallacciando i rapporti giusti. Francesco vuole mettersi in proprio: l’agenzia sorgerà all’Eur e il nome sarà forse CT10. Lo scrive Il Messaggero.