È la notte di Pau Lopez

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Sotto gli occhi dei Friedkin la Roma deve fare bella figura e cancellare la cocente eliminazione contro il Siviglia di agosto. Stasera ci sarà l’insidia del campo sintetico e ieri Fonseca ha annunciato ampio turnover. Di sicuro in porta tornerà Pau Lopez che alla fine della scorsa stagione ha perso il posto da titolare. Le altre novità riguardano Villar, Perez e Borja Mayoral. Lunedì sera la Roma sarà impegnata contro il Milan e il tecnico preferisce dosare le energie. Dzeko, ad esempio, tranne che contro il Verona ha giocato sempre. Dovrebbero riposare anche Veretout e Mkhitaryan con il probabile ritorno di Karsdorp sulla corsia di destra. Pau Lopez ha un grande possibilità per rilanciarsi ma deve ritrovare fiducia. Il titolare ora è Mirante ed è il campo che stabilisce le gerarchie. Domenica ha anche parato un rigore e l’allenatore è soddisfatto del suo rendimento. Per Pau Lopez ha pesato tantissimo l’errore al derby e ha pagato sotto l’aspetto psicologico. E’ stato fermo anche per 40 giorni per un infortunio al polso. Ora fisicamente sta bene e deve dimostrare di essere un portiere da Roma.