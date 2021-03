È il momento di fare il salto di qualità

Il Tempo (T. Carmellini) – Ora si inizia a fare sul serio, è arrivato il momento di far vedere quanto vale davvero questa Roma, di mostrare all’Europa cosa può fare questa squadra unica italiana ancora impegnata oltre confine. Il sorteggio non è stato tenero, ha messo la Roma di Fonseca di fronte agli avversari che tutti volevano evitare perché l’Ajax, tradizione a parte, è davvero una squadra moderna: una di quelle che ti può far male in tanti modi diversi.

La domanda è capire se la Roma riuscirà a fare uno scatto mentale, salire anche lei di livello e mettersi al pari dei fortissimi olandesi. Perché come sempre quando si parla dei giallorossi dipenderà molto, se non tutto, dalla testa: la squadra di Fonseca ha già dimostrato di poter giocare alla pari con chiunque, ma ha anche fatto vedere tanti limiti mentali quando affronta una squadra di livello superiore.

Non ha mai vinto in questa stagione contro chi la precedeva in classifica, alternando grandi partite a clamorosi ko che fanno tornare alla mente il passato buio. In Europa però Fonseca è riuscito a tenere alta la concentrazione, a non buttar via nulla rimanendo attaccato alla competizione anche a costo di sacrificare qualcosa in campionato