Il Messaggero (A. Angeloni e S. Carina) – E ora? È già tempo di pensare alla nuova Roma. Il momento è arrivato. Perché l’arrivo del parametro zero Aouar, quello possibile di N’Dicka e la conferma di Matic e Smalling, devono essere soltanto il punto di partenza per una squadra che andrà cambiata. Budapest ha chiuso un biennio di soddisfazioni europee ma di delusioni in campionato.

L’arrivo di Aouar, l’esplosione di Bove, la conferma di Matic e il prolungamento di Cristante sono un ottimo punto di partenza. Frattesi sembra ormai destinato in altri lidi anche perché il Sassuolo è stato bravo ad alimentare l’asta. In un ruolo diverso, è seguito Tielemans, belga di piedi educati, in scadenza con il Leicester ad un passo dalla retrocessione.