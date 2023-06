Una partita infinita, la più lunga di sempre. Sofferenza, fatica, falli, ferite da medicare. I ragazzi di Mourinho hanno dato tutto, oltre i proprio limiti. Il goal di Dybala nel primo tempo non basta: dopo una sfortunatissima autorete di Mancini, la Roma cade ai calci di rigore, proprio come successe con il Liverpool in finale di Champions League. Fatali dal dischetto gli errori di Mancini e Ibanez. C’è delusione per tutti, dai tifosi a Budapest a quelli presenti all’Olimpico, per poi passare a giocatori, allenatore e staff.

Queste le parole di Smalling riportate dal Corriere dello Sport: “È una grande delusione, ma in campo abbiamo lasciato tutto. Siamo arrivati determinati a vincere, abbiamo lasciato tutto in campo, chi si è fatto avanti ci ha provato. E’ una sconfitta dura da sopportare, avete visto tutti la tristezza e la delusione. Guardare le feste degli altri ci resterà dentro per molto tempo, dobbiamo garantirci un’altra opportunità. Mourinho? Ci ha detto che abbiamo sempre dato tutto e ora dobbiamo essere forti insieme“.