Dzeko vuole la Juve ma Fienga resiste

Corriere dello Sport (F.Bonsignore – G.D’Ubaldo) – Edin Dzeko è già d’accordo con la Juve, la Roma pure. E il centravanti resta la priorità per Pirlo. Il numero nove ha detto sì al club bianconero prima di partire per la Nazionale. Troppo forte la tentazione di andare in un club per vincere, dopo che in Italia non è ancora riuscito a farlo. Ha alzato trofei in Germania e in Inghilterra, con la maglia giallorossa non ci è riuscito. Ed è difficile prevedere che possa farlo nella gestione che sta per cominciare. Anche la Roma è d’accordo con la Juventus. Dieci milioni più due di bonus, per liberare il centravanti che cercano tutti, come ha detto ieri il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè. Ma la trattativa ben avviata si è fermata negli ultimi giorni. Il via libera deve arrivare da Napoli: se la Roma non si mette d’accordo con de Laurentiis per Milik non può cedere Dzeko. Il presidente del Napoli ha cambiato la richiesta: ora vuole solo cash per Milik, senza più Under come contropartita tecnica. Per il club giallorosso tutto è più difficile.