Dzeko, un isolamento al lavoro. Oggi il test per tornare in campo

Il Messaggero (G. Lengua) – Sono passati dieci giorni da quando Edin Dzeko è risultato positivo al Covid-19. In questi giorni passati a casa, restando lontano dalla moglie Amra e dai piccoli Dani, Una e Sofia, qualche sintomo è apparso, una leggera febbre e dei dolori alle ossa che, però, ha superato brillantemente. Ieri si è allenato nel giardino di casa sua con indosso la tuta della Roma. Tra oggi e domani, il capitano romanista andrà a Trigoria e si sottoporrà a un nuovo tampone che, se dovesse risultare negativo, gli permetterebbe di intraprendere la procedura per il rientro. Se verrà accertata la negatività, Dzeko si sottoporrà ad una visita di idoneità, prima di aggregarsi ai compagni. Nella migliore delle ipotesi, il numero 9 potrebbe unirsi al gruppo mercoledì, avendo quattro giorni a disposizione poi per preparare la sfida al Parma, in programma domenica all’Olimpico.