Dzeko-Sanchez, i conti non tornano

Il Tempo (F.Biafora) – La due giorni milanese di Tiago Pinto non ha portato ad un’intesa economica con l’Inter per lo scambio Dzeko-Sanchez. “La rosa è questa, a meno di giocatori scontenti che vogliono andare via e di situazioni che possono capitare ma senza esborso di soldi da parte nostra” le parole di Conte, che ha detto la verità: la società nerazzurra non può completare l’affare accollandosi la maggior spesa per lo stipendio di Dzeko.

Ausilio e il general manager giallorosso non hanno trovato la quadra, la Roma ha ritenuto “irricevibile” la proposta e ha chiarito di non essere disposta a coprire la differenza economica. Con soli tre giorni al termine del mercato, diventa sempre più arduo trovare una sistemazione a Dzeko dopo la rottura con Fonseca. Il suo agente sta cercando una soluzione e due ipotesi, anche se molto complicate, potrebbero essere il prestito secco al Manchester City o al Barcellona.