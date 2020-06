Dzeko guida la carica al Milan. Per tenerlo serve la Champions

La Repubblica (M.Pinci) – Le migliori notizie d questa anomala estate calcistica per la Roma arrivano dal campo. La vittoria contro la Sampdoria ha ridato convinzione alla squadra e soprattutto a Edin Dzeko. Oggi nel torrido pomeriggio milanese c’è il Milan, un avversario molto più ostico. Fonseca cambierà cinque giocatori e metterà dentro i tre che hanno cambiato la partita la scorsa settimana: Cristante, Pellegrini e Zappacosta, a cui si aggiungeranno probabilmente Mancini e Under. L’unico a cui Fonseca non rinuncia mai è Dzeko che però inevitabilmente dovrà riposare in una delle prossime partite. Capitolo Petrachi: il club procederà all’esonero, la lettera è pronta, solo poi si valuterà con i legali la questione del licenziamento per giusta causa.