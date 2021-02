Dzeko-Mayoral, sarà una staffetta

Corriere dello Sport (R. Maida) – Cinquanta e cinquanta. Fonseca non ha ancora deciso se promuovere Dzeko già domenica contro l’Udinese. Ma ha fissato con il suo staff un punto fermo gestionale: tra campionato ed Europa League alternerà i due centravanti, sia per una questione di natura fisica sia psicologica. Dzeko sta affrontando con lo spirito giusto questa settimana di lavoro.

Leggi anche: Fonseca vede i segnali giusti

È cresciuto sotto l’aspetto atletico e nonostante la mezz’ora incolore di Torino è pronto a dare il contributo alla Roma, anche senza fascia da capitano. Per questo Fonseca è tentato di dargli una possibilità. Subito. Anche Borja Mayoral, al netto delle difficoltà che si sono viste contro la Juventus, è in un ottimo periodo di forma e ha segnato con grande regolarità nelle occasioni in cui è stato impiegato. Fonseca valuterà i prossimi allenamenti e poi comunicherà la formazione alla squadra ma probabilmente non svelerà il mistero nella conferenza stampa alla vigilia. Preferisce non dare vantaggi a un grande esperto della tattica come Luca Gotti.

Leggi anche: La rivoluzione dei numeri uno. Roma, occhi su Musso e Silvestri

Il dubbio sul centravanti, che verrà sciolto a ridosso del calcio d’inizio, può dipendere anche dal meteo: domenica mattina è annunciata una gelata su Roma con possibile nevicata. È evidente che, per caratteristiche morfologiche, su un campo pesante si faccia preferire la fisicità di Dzeko rispetto alla velocità di Mayoral. Ma Dzeko potrebbe giocare uguale, se Fonseca si rendesse conto che può facilitargli il compito.