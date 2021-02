Dzeko, l’occasione per il rilancio. Ma il capitano sarà Cristante

Corriere dello Sport (R.Maida) – Se è tutto risolto come detto da Fonseca, tocca a Dzeko risalire la corrente per ripristinare la normalità. Il segnale dato domenica contro l’Udinese, incluso l’assist un po’ casuale per Pedro, è incoraggiante. Fonseca, già soddisfatto da quello che vede durante gli allenamenti, ha apprezzato. Questa sera gioca in una Europa League che alla Roma interessa tantissimo. Questa partita conta quanto la prossima di campionato che, verosimilmente, vedrà Mayoral titolare. Il nodo della fascia di capitano, però, rimane solido.

In molti dentro lo spogliatoio non hanno capito perchè sia stata tolta in aggiunta ai provvedimenti disciplinari. Stasera il capitano sarà Cristante. Atleticamente Dzeko sta molto meglio, dopo la ripresa dal Covid e dopo 10 giorni passare a pensare che forse il mercato lo avrebbe sistemato altrove. 42 gol in 101 apparizioni nelle coppe europee sono uno score sufficiente per intimidire gli avversari.