Fiocco rosa in arrivo a casa Dzeko: la moglie di Edin aspetta un’altra figlia

Naša porodica se u septembru povećava za jednog člana.. i ne brinite dečki, iako nam stiže još jedna djevojčica i bićete u većoj manjini, mazit ćemo vas i paziti više nego sada ☺️💗 ************************************************************Our family is growing! Another baby girl is coming in September and as much as our boys will be outnumbered even more- that only means mooore love and care for them ☺️💗 ************************************************************La nostra famiglia si sta allargando! A settembre arriverà un’altra femminuccia però non vi preoccupate uomini della casa- anche se sarete in netta minoranza, vi ameremo e coccoleremo ancora di più ☺️💗 #anotherSeptemberbaby 😍