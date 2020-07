Dzeko, Fazio, Pau Lopez ed altri alla festa di Perotti: “Bellissimo compleanno amici!” – FOTO

Due giorni fa, lo stesso giorno in cui la Roma vinceva in casa contro la Fiorentina, Diego Perotti festeggiava il suo trentaduesimo compleanno. Un giorno speciale festeggiato con i tre punti. La vera festa però non si è fatta attendere: poco dopo il monito ha organizzato una festa a casa sua con compagni di squadra e amici vari. Tra questi Pastore, Fazio, Dzeko, Spinazzola, Pau Lopez e altri ancora. Il tutto pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram poco fa: “Bellissimo compleanno con amici!”.