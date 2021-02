Dzeko e quella convivenza forzata che rischia di far male alla Roma

Repubblica.it (M.Pinci) – La convivenza forzata tra Dzeko e Fonseca rischia di non produrre nulla di buono. Quando il tecnico l’ha mandato in campo le aspettativa erano di vederlo ruggire dalla voglia di dimostrare le proprio ragioni. Già al primo tocco di palla, appoggio facile per Spinazzola finito lungo di 5 metri, si è capito quanto fosse scontento, svogliato, annoiato. La frattura, quindi, è tutt’altro che sanata.

Dicono che Dzeko sia già piuttosto insofferente con il nuovo agente che aveva scelto a gennaio dopo la lite con Fonseca. A renderlo nervoso è anche l’essere stato spogliato della fascia di capitano. A giugno Dzeko potrebbe chiedere la rescissione del contratto se arrivasse un’offerta pari allo stipendio da 7,5 milioni netti che gli garantisce la Roma.