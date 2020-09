Dzeko aspetta, Milik fa il duro. La Juve avvisa: “Ci sono tante soluzioni”

La Gazzetta dello Sport (C. Laudisa – M. Cecchini) – La speranza per tutti i club è che la vicenda tra Milik, la Roma ed il Napoli si risolva tra oggi e domani, perché ulteriori slittamenti potrebbero rischiare di compromettere definitivamente il giro di attaccanti previsto. La Juventus, infatti, per il momento continua ad attendere, ma vuole regalare al più presto Edin Dzeko ad Andrea Pirlo. Ieri, prima della gara contro la Sampdoria, il ds juventino Paratici ha detto a Sky: “Abbiamo 15 giorni di tempo: con serenità sceglieremo il giocatore che fa al caso nostro. Ci sono altre soluzioni in essere“. Tutti in attesa di alcuni dettagli da risolvere tra il Napoli e Milik e tra il club partenopeo e la Roma, ma quali sono questi dettagli? La Roma avrebbe dato una valutazione molto importante ai cartellini di Meloni e Modugno, non trovando d’accordo il Napoli. Inoltre, la società capitolina avrebbe chiesto, qualora arrivasse un nuovo stop alle competizioni, la possibilità di posticipare il riscatto del cartellino di Milik di una stagione, valutando anche l’ipotesi del prestito biennale. Roma e Napoli devono cercare di risolvere il tutto, perché rischiano di tenersi due giocatori, Dzeko e Milik, ormai scontenti.