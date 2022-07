Dybala torna ma è senza casa

La Gazzetta dello Sport (S.Agresti) – Fortuna che nella sua casa a Torino ha una palestra attrezzatissima e può permettersi un fisioterapista e preparatore atletico personali. Avrà bisogno di tutto questo Dybala per cominciare a entrare nella nuova stagione, perché non ha ancora una squadra. L’argentino arriverà a Torino nelle prossime ore e non avrà nessun gruppo con il quale allenarsi. Com’è possibile che l’ex numero 10 della Juve, nominato due anni fa Mvp della Serie A, non abbia ancora un contratto? Nessun club gli ha offerto un ingaggio, eppure è svincolato. Ma il nuovo mercato è questo: il confine tra calciatore libero e disoccupato è sottile. E lui oggi galleggia su quel filo.

A Torino ad aspettarlo c’è Jorge Antun, l’avvocato che cura i suoi interessi. Nei primi giorni della settimana Dybala lo incontrerà, assieme a loro ci sarà anche Fabrizio De Vecchi, intermediario che sta lavorando per il suo futuro, e Carlos Novel, l’uomo che cura gli sponsor personali. Faranno un punto della situazione e discuteranno del suo futuro. C’era l’accordo sulla parola con l’Inter per cinque milioni netti a stagione più uno di bonus, ma i nerazzurri hanno preso Lukaku e gli attaccanti in organico sono diventati cinque. Al momento non ci sono segnali che Dzeko e Correa possano andarsene, bloccando il mercato in entrata. L’unica offerta concreta Dybala l’ha ricevuta dall’Inter, tutti gli altri club italiani sono potenzialmente interessati ma si sono limitati a colloqui informativi e risalgono ormai a molto tempo fa, consapevoli di non poter raggiungere l’offerta interista. La Roma non gioca la Champions, però lo accoglierebbe come un re.