Il Tempo (M. Cirulli) – Si ferma Le Fée, Dybala ritrova l’Argentina. Al brutto risultato subito contro l’Empoli domenica scorsa davanti ai 67mila romanisti, si aggiunge una cattiva notizia per De Rossi. Il tecnico giallorosso dovrà fare a meno di Le Fée per la sfida conto la Juventus all’Allianz Stadium. Il centrocampista francese, subentrato a gara in corso contro i toscani, ha riportato un problema fisico e tornerà dopo la sosta. L’obiettivo è quello di averlo nuovamente a disposizione per la quarta giornata di campionato, quando la Roma affronterà il Genoa al Luigi Ferraris (data e ora ancora da confermare).

Da valutare anche le condizioni di El Shaarawy. Al termine della partita con l’Empoli De Rossi ha svelato il motivo dello scarso utilizzo del “Faraone”. L’ex Milan è ancora alla ricerca di una forma ottimale e il ritardo è dovuto a un infortunio subito con la Nazionale nella sfida con la Svizzera durante gli Europei. Buone notizie invece per Dybala, che dopo aver deciso di rimanere alla Roma e aver ricevuto un’accoglienza da re all‘Olimpico, guadagna anche la convocazione con la sua Argentina. Con un comunicato sul sito ufficiale, i campioni del mondo hanno ufficializzato la chiamata della “Joya” da parte di Scaloni, che inizialmente lo aveva escluso.