Il Messaggero (D. Aloisi) – Paulo Dybala si ferma ancora. Un altro stop muscolare lo costringe a saltare la trasferta di Monza. Tra il possibile addio di agosto e i soliti infortuni, è sicuramente l’inizio di stagione più travagliato da quando veste la maglia giallorossa. Si tratta di una ricaduta del problema al flessore che aveva accusato contro l’Athletic. Dal suo arrivo nella Capitale ha saltato 33 partite per dei problemi fisici. Durante la sosta tenterà il recupero per l’Inter e non andrà in nazionale. Juric deve fare a meno di lui e sulla trequarti vicino a Pellegrini altra chance per Soulé che è in vantaggio su Baldanzi. Non sta attraversando un gran momento, ma l’allenatore non smette di credere in lui. Davanti ci sarà Dovbyk che è rimasto a secco nelle ultime due. É rimandato ancora una volta l’esordio di Hummels, rimasto a casa per una sindrome influenzale. Ma da oggi Juric ha un’arma in più da quella parte. Infatti, è tornato tra i convocati Zalewski. A Monza si chiude il primo ciclo di partite per Juric e i tre punti sono necessari per continuare la rincorsa alla Champions League che è partita tra mille difficoltà, ma anche per affrontare la pausa con serenità.