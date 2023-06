Paulo Dybala è tornato in campo nella partita organizzata da Ronaldinho e Roberto Carlos, “The Beautiful Game”. Molte star, tra cui Vinicius Jr, autore del gol su assist della Joya, sono scese in campo all’Exploria Stadium di Orlando. La partita è finita 4-3 per la squadra di Ronaldinho. In campo anche Cafu e Aldair, due campioni d’Italia con la Roma.

𝑪'𝒆𝒓𝒂𝒏𝒐 𝒖𝒏 𝒃𝒍𝒂𝒖𝒈𝒓𝒂𝒏𝒂 🔵🔴 𝒆 𝒖𝒏 𝒃𝒍𝒂𝒏𝒄𝒐𝒔 ⚪

