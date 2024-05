Il Tempo (L. Pes) – Né Maurice né Modesto, il nuovo direttore sportivo della Roma potrebbe parlare sempre francese, ma il nome è tra i meno “mediatici” degli ultimi mesi. Florent Ghisolfi è in cima alla lista di Dan Friedkin e Charles Gould per il futuro della Roma. Non pochi i nodi da sciogliere per il nuovo ds appena varcati i cancelli di Trigoria, soprattutto le questioni legate ai calciatori in prestito.

Il profilo che ha convinto tutti, De Rossi in primis, è Angeliño. Lo spagnolo, arrivato a gennaio dal Galatasaray è di proprietà del Lipsia, club col quale i giallorossi hanno un accordo per un acquisto a titolo definitivo per cinque milioni pagabili in tre anni. Spetterà al nuovo dirigente prendere la decisione finale, ma anche l’entourage dello spagnolo spinge per la permanenza nella Capitale.

Altro nome, oltre all’ammiccamento per Chiesa, gradito da DDR è quello di Edon Zhegrova, esterno destro classe 1999 del Lille. Un mancino che ama partire da destra e che in questa stagione ha messo a segno sei gol in trentuno gare nel campionato francese. Profilo che rientrerebbe in quella descrizione di caratteristiche che il tecnico giallorosso aveva fatto in conferenza una settimana fa, alla vigilia del match con la Juve.