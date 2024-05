Il Tempo (M. Cirulli) – De Rossi dovrà fare a meno di Dybala per la sfida di questa sera con l’Atalanta. L’attaccante argentino infatti ieri non ha partecipato alla rifinitura dopo essere sceso in campo nella seduta di scarico successiva alla trasferta in Germania. La Joya è ancora alle prese con il fastidio all’adduttore sinistro rimediato con la Juventus, quando fu sostituito all’intervallo. Dopo il forfait nella semifinale di ritorno con il Leverkusen il campione del mondo non ha superato i test fisici e dovrà rinunciare anche alla gara di Bergamo. Altro stop pesante in un momento cruciale della stagione.

Valuta più soluzioni possibili De Rossi, che a Trigoria ha provato sia la difesa a 3 che un modulo con 4 difensori. Nella prima ipotesi ci sarebbero Mancini, Smalling e Ndicka a difendere le imbucate di Scamacca e Lookman, mentre sulle fasce ci sarebbero Kristensen, preferito a Celik in quanto più adatto in quel ruolo, e Angeliño, mentre rimarrebbe invariato il centrocampo con Paredes, Cristante e Pellegrini. In questo modo in attacco ci sarebbe la possibilità di proporre la coppia formata da Abraham e Lukaku, lasciando fuori El Shaarawy e Baldanzi.

Undici leggermente diverso nel caso in cui si dovesse scendere in campo con il 4-3-2-1: in questo caso rimarrebbero in panchina Abraham, Smalling e Kristensen. Dopo aver ottenuto la finale di Europa League Gasperini si affida a Carnesecchi in porta. La difesa sarà composta da Scalvini, Djimsiti e Hien e sulle fasce confermati Zappacosta e Ruggeri. Il centravanti sarà Scamacca, che salterà l’ultimo atto della Coppa Italia per squalifica.