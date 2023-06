Tutte le strade portano a Roma, o in questo caso ri-portano a Roma. Diego Llorente nei passati mesi in maglia giallorossa ha convinto allenatore, società e tifosi e tornerà come rinforzo per la difesa della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Roma e il Leeds stanno chiudendo l’accordo: i dettagli finali sono stati discussi durante la notte. Il difensore tornerà in maglia giallorossa con la formula del prestito.

AS Roma and Leeds United are closing in on deal for Diego Llorente to re-join Roma until the end of the next season. 🇪🇸 #ASRoma #LUFC

Deal being completed as final details have been discussed overnight. pic.twitter.com/L1G48tQGqi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2023