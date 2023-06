In vista della sua prima stagione in giallorosso, il nuovo acquisto della Roma, Houssem Aouar, si allena in palestra. In vista del ritiro del 10 luglio, il centrocampista algerino cerca la forma fisica ottimale, per essere subito al servizio dello Special One e dei compagni. Sul proprio profilo Instagram, il 22 giallorosso ha pubblicato una storia della seduta di allenamento.