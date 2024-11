La Repubblica (M. Juric) – Paulo Dybala non sarà della partita contro il Napoli. Almeno dall’inizio. Ieri l’argentino si è allenato parzialmente in gruppo ed è in forte dubbio per la partita del Maradona. Una diagnosi non c’è, si tratta più di sensazioni del calcolatore, come ha spiegato ieri Ranieri in conferenza stampa: “Dobbiamo aiutare il ragazzo, se ha questo fastidio va risolto. Se non c’è un vero infortunio allora bisogna capire il perché di questo dolore. Stiamo facendo tutto il possibile ma non voglio rischiare, preferisco perderlo per una partita piuttosto che per un mese”.

Per il resto formazione obbligata per Sir Claudio. Svilar tra i pali, linea a quattro con Mancini e Ndicka al centro e Angelino–Celik sulle fasce. Cristante agirà in mediana insieme a Koné, poi tre trequartisti: El Shaarawy a sinistra, Pellegrini centrale e Soulè a destra. Davanti l’attaccante ucraino Dovbyk.