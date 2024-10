Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – In campo senza fretta. Questo è l’input dato a Paulo Dybala che si sta allenando individualmente per quel fastidio avvertito al flessore sinistro e che lo ha costretto al forfait nella sfida contro il Monza. Escluse le lesioni, adesso l’argentino non sta accelerando per rientrare in campo ma, anzi, si sta prendendo il tempo necessario per ritrovare le migliori sensazioni con l’obiettivo di essere pronto per la prima sfida post nazionali, il big match contro l’Inter. E allora Juric, il suo staff e i medici hanno studiato un piano di rientro che non preveda stress muscolare (o mentale) ma che gli consentirà qualche altro giorno di lavoro leggero prima di tornare ad accelerare.

Paulo oggi continuerà a lavorare in palestra, cosi poi tra sabato e domenica quando il resto del gruppetto presente a Trigoria beneficerà invece di due giorni di stop. Lunedi mattina il primo test in campo per valutare le sensazioni del flessore e se arriverà il via libera dal giorno successivo comincerà ad allenarsi gradualmente in gruppo. L’Inter è nel mirino della Joya che non vuole mancare all’appuntamento dell’Olimpico

Si allontana in vece la sfida di domenica 20 ottobre per Stephan El Shaarawy che a Monza ha subito un leggero stiramento del polpaccio che con ogni probabilità lo terrà lontano del campo per le prossime settimane. Un problema in più per Juric adesso in emergenza sulle fasce. Senza ElSha e Saelemaekers, sulla sinistra il tecnico conterà probabilmente su Angeliño, affidando così il ruolo di terzo difensore centrale a Hermoso. E scalpita anche Hummels alla ricerca dei primi minuti con la nuova maglia.