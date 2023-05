Il Messaggero (S.Carina) – La lunga rincorsa di Dybala taglia finalmente il traguardo tanto atteso, quello del recupero. Sono state settimane difficili, nelle quali non sono mancati momenti di sconforto, paura di non farcela. Soprattutto quando alla vigilia del match con la Salernitana, nel quale Mourinho aveva pensato di regalargli almeno un tempo, l’argentino si è chiamato fuori. Dybala a Budapest giocherà ma l’intenzione di José è quella di impiegarlo a partita in corso, intorno al 60’. Quando le squadre iniziano a rifiatare e la giocata del singolo, in questo caso del campione, può fare la differenza. Perché in una gara del genere, un tecnico deve pensare anche all’overtime e agli eventuali rigori. Specialità nella quale Paulo da Laguna Larga, non solo eccelle in giallorosso, ma ha già lascito il segno lo scorso dicembre in Qatar. Nel primo pomeriggio Dybala e compagni partiranno per Budapest, dove alloggeranno all’Hilton che si trova a 8 chilometri dalla Puskas Arena, raggiungi-bile, traffico permettendo, in una ventina di minuti. L’arrivo è previsto per le 16,30.