Il Messaggero (S.Carina) – Tutti a guardare Dybala ma la sorpresa arriva da Spinazzola. Sì, perché Leo nel silenzio generale ha recuperato. E ad oggi è il grande favorito a ricoprire la fascia sinistra. A restare fuori, sarà Zalewski. Una rimonta clamorosa dell’ex atalantino che dopo aver riportato un fastidio al quadricipite sinistro nel match di Leverkusen è rimasto a guardare sia contro con la Salernitana che sabato a Firenze. Anche giovedì scorso, durante il media day a Trigoria, il laterale non si era visto, impegnato in un campo secondario con Karsdorp ad effettuare una seduta differenziata.

Mourinho che nella più classica delle pre-tattiche, ha lasciato trapelare il solito pessimismo cosmico che lo contraddistingue nell’ultimo periodo, quando gli vengono chieste informazioni sull’infermeria: “Spinazzola è in dubbio, ma se lunedì e martedì mi regala segnali positivi, spero di recuperarlo almeno per la panchina”. E non solo. Perché ad oggi Leo è favorito per partire titolare alla Puskas Arena.