Dybala, ora risalgono le piste Roma ed estero

Il Secolo XIX (F. Banchero) – Si muove la Roma di Mourinho che ha chiuso per il difensore turco Zeki Celik del Lille. Ai francesi andranno 7 milioni più bonus e una percentuale su una futura rivendita del giocatore.

A Trigoria è atteso in mattinata il portiere Mile Svilar, preso a parametro zero dal Benfica. Adesso per il gm Tiago Pinto l’obiettivo principale è il jolly di centrocampo Davide Frattesi del Sassuolo: la distanza tra le parti è ancora ampia, 13 milioni la proposta capitolina contro i 35 richiesti dagli emiliani, ma fumata bianca possibile intorno ai 20 milioni più una contropartita tecnica.

Roma che potrebbe reinserirsi a sorpresa per Paulo Dybala, dopo le difficoltà sorte nella trattiva con l’Inter, anche se la Joya potrebbe pure in considerazione le offerte provenienti dall’estero.