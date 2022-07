Dybala, la trattativa è un puzzle. Ma Mou lo vuole a tutti i costi

La Repubblica (A.Di Carlo) – Zaniolo fatica ormai a trattenere la sua voglia di vestire la maglia della Juventus. La testa è altrove come dimostra anche la mancata presenza all’allenamento di ieri. Difficile vederlo in campo contro il Sunderland e attende soltanto che squilli il telefono con i tanto attesi sviluppi dal suo entourage. Stesso copione in casa Dybala che ha cominciato subito gli allenamenti mattina e sera con un preparatore di fiducia. L’attaccante è stato aggiornato passo dopo passo su ogni tipo di sviluppo e sugli incontri delle ultime settimane.

La pista che porta all’Inter è sempre praticabile ma Marotta deve cedere almeno uno tra Dzeko e Sanchez. Il Napoli ci sta provando sotto traccia, ma la mossa l’ha fatta la Roma qualche giorno fa. Mourinho spinge forte e Pinto sta provando a fare di tutto per ricevere il budget necessario per coprire l’ingaggio di Dybala.