Corriere dello Sport (R. Maida) – Non verranno ricordati come i sei minuti di Rivera a Città del Messico ma di sicuro hanno alimentato curiosità: quando il cronometro segnava l’ottantottesimo, Ranieri ha improvvisamente fatto entrare Dybala al posto di Mancini spostando Abdulhamid sulla linea difensiva e Baldanzi alto a destra.

Sempre sei minuti, compreso il recupero. L’allenatore ha spiegato perché: il giocatore più importante poteva tirare fuori un colpo di genio nel recupero, con il risultato ancora aperto. Ma è stato rischioso farlo giocare anche poco, a Napoli, perché Paulo non si sentiva sicuro di allenarsi fino a sabato pomeriggio.

Ieri del resto è rimasto seduto in panchina quasi sempre. La speranza della Roma, oltre che di Ranieri, è riaverlo in campo giovedì a Londra contro il Tottenham. Che ha appena travolto il City di Guardiola in Premier. Non sarà esattamente una gita di piacere.