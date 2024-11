Hummels in ritardo: “Fatemi giocare”

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – In ritardo di condizione, in ritardo su Lukaku. L’intervento da braccino corto, anche da gamba corta, quella non allungata sul cross di Di Lorenzo per paura di colpire Svilar in uscita e di commettere un altro autogol.

E allora la frittata è fatta e Big Rom, il grande ex della partita, alle spalle del tedesco lo beffa segnando il gol della vittoria. Hummels alla sua seconda presenza stagionale si rende nuovamente protagonista in negativo della partita. A Firenze un autugol, a Napoli con un intervento in ritardo e troppo morbido per impensierire Lukaku.

“Ho rivisto l’occasione per capire meglio cosa fosse successo, perché dal campo avevo la sensazione che su quel pallone sarei potuto intervenire sia io sia Svilar, quindi non volevo fare autogol – l’analisi di Hummels -. Era una palla comunque molto difficile da leggere perché messa molto bene tra difensore e portiere. Forse non ho difeso al meglio, ma era sicuramente una palla molto difficile“.

Il tedesco sta proseguendo il lavoro per tornare a disposizione in settimana: “Ho visto una buona squadar al cospetto di questo Napoli, miglioreremo. Per me questa è stata solamente la seconda presenza in stagione, la prima con 45 minuti in campo. Ho bisogno di giocare, di mettere minuti nelle gambe e presto tornerò nella migliore condizione“.