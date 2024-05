Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Titolare o riserva, questo è il dilemma. Il grande dubbio della formazione è legato alla presenza in campo di Paulo Dybala dal primo minuto: Daniele De Rossi se lo è tenuto fino a questa mattina quando deciderà la formazione da schierare contro il Genoa. Ieri in conferenza il tecnico è stato molto cauto sul suo utilizzo: “Paulo ha fatto un allenamento con noi, ieri (venerdì, ndr), ma era prevalentemente di scarico. Si è allenato veramente poco con noi, vedremo oggi (ieri, ndr) come sarà sul campo. Prima non era un problema, avendo saltato qualche giorno, ma in questa circostanza ha svolto un lavoro differenziato da un paio di settimane: dovremo capire le sue condizioni e decideremo”.

Il problema quindi non sarebbe il recupero dall’infortunio quanto il ritmo partita e i minuti nelle gambe dopo i quindici giorni di stop, sebbene in alcuni di questi non sia rimasto del tutto a secco di lavoro (nella semifinale di ritorno contro il Bayer, una settimana fa, sarebbe entrato nei tempi supplementari). Dybala ha svolto totalmente la rifinitura, oggi DDR prenderà la decisione se schierarlo dal primo minuto per poi sostituirlo nel corso del secondo tempo, oppure se impiegarlo direttamente nella ripresa. A quel punto sarebbe Baldanzi con ogni probabilità a prendere il suo posto in attacco, cercando così di trovare il suo primo gol con la maglia della Roma dopo i due realizzati quando ancora era all’Empoli. Per il ventunenne sono stati mesi di duro lavoro, ma anche propedeutici alla prossima stagione che vivrà totalmente in giallorosso dopo essersi ambientato in una grande squadra.

Con lui lì davanti ci sarà Lukaku, ma attenzione alla possibile sorpresa Abraham dal primo minuto che cerca spazio e vuole chiudere questa stagione trovando una rete all’Olimpico. A sinistra nessun dubbio, giocherà El Shaarawy. Nessuna novità neanche in mezzo al campo: Paredes ha recuperato dal problema muscolare che lo aveva fermato dopo il primo tempo della gara contro l’Atalanta e sarà titolare insieme a Cristante e Pellegrini che stasera raggiungerà la 250esima presenza in campionato. Sulla fascia destra Kristensen è favorito su Celik, ma il ballottaggio è aperto fino alla fine, a sinistra invece Angeliño è certo di una maglia da titolare vista l’assenza di Spinazzola (che sta cercando di recuperare per la gara contro l’Empoli) e sarà a supporto di Mancini e N’Dicka, in vantaggio su Smalling. Svilar inamovibile tra i pali.