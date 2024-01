La Roma conquista i tre punti contro la Salernitana e sale al quinto posto in classifica. Autori dei due gol giallorossi: Paulo Dybala su rigore e Lorenzo Pellegrini. Al termine del match la Joya ha pubblicato un post di ringraziamento su Instagram:

“3 punti conquistati in una trasferta non facile! Contento per il gol e avanti così, grazie per il supporto”