Il Tempo (M. Cirulli) – All’indomani della dura sconfitta con l’Atalanta la Roma si è ritrovata a Trigoria per preparare la penultima giornata di campionato che vedrà la squadra di De Rossi affrontare il Genoa. Pellegrini e compagni avranno un’intera settimana di tempo per studiare l’ultima gara davanti ai propri tifosi, pronti a riempire per l’ennesima volta l’Olimpico. Al centro sportivo Fulvio Bernardini ieri mattina è andata in scena una seduta di scarico, con classica divisione in due gruppi tra quelli che hanno giocato al Gewiss Stadium e chi invece è rimasto in panchina o è subentrato a partita in corso. I primi hanno svolto lavoro in palestra, mentre i restanti calciatori si sono esercitati sul campo, con e senza pallone.

Non hanno partecipato alla sessione Spinazzola e Dybala, entrambi alle prese con i rispettivi problemi. Se il terzino sinistro dopo la lesione al flessore destro rischia di terminare in anticipo la sua stagione. Il campione del mondo spera di poter tornare a disposizione di De Rossi per gli ultimi due appuntamenti con il club capitolino per cercare di strappare una convocazione con l’Argentina in Copa America. Il tecnico romanista oggi ha concesso un giorno di riposo ai suoi giocatori, ma già domani ci sarà la ripresa degli allenamenti, dove si capiranno anche le condizioni di Paredes, sostituito all’intervallo con l’Atalanta per un fastidio muscolare.