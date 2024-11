Corriere dello Sport (R. Maida) – Paulo Dybala sarà centrale nella Roma di Ranieri, un punto fermo, ma deve stare bene. Ieri, in coincidenza con il trentunesimo compleanno, ancora non si è potuto allenare a Trigoria. Verrà gestito perché possa giocare a Napoli dopo i fastidi muscolari che lo hanno escluso dalle ultime due partite di Juric.

La buona notizia, invece, è che Saelemaekers abbia ripreso un blando lavoro con il pallone, come documentato dai video diffusi dal club: la settimana prossima è in programma un consulto con il chirurgo che lo ha operato due mesi in Belgio per fissare un protocollo preciso di recupero. Con ogni probabilità però non sarà convocato per Napoli perché avrà bisogno di un adeguato periodo di allenamenti dopo il lungo stop.

Quanto a Shomurodov, rientrato a Roma dopo l’infortunio muscolare riportato in Qatar con la nazionale uzbeka, gli esami strumentati hanno rivelato una lesione di primo grado all’adduttore sinistro. Ne avrà per circa tre settimane. Per fortuna Dovbyk, il centravanti titolare, sembra essere recuperato dopo i fastidi al ginocchio dei giorni scorsi: l’Ucraina ha deciso di non rimandarlo a casa perché conta di utilizzarlo, forse già oggi contro la Georgia di Kvara, prossimo avversario della Roma al Maradona domenica 24.

Foto: [Michael Campanella] via [Getty Images]