Il Tempo (M. Cirulli) – Seconda giornata di allenamento a Trigoria sotto gli ordini di Ranieri. Dopo la sgambata di giovedì, ieri la squadra si è esercitata sul campo, ad eccezione di Pellegrini e Dybala. Il capitano e la “Joya” stanno recuperando dai rispettivi problemi fisici e hanno svolto un lavoro personalizzato. Le indicazioni di Ranieri per chi si è allenato sono state forti e chiare, come mostrano i video pubblicati sui canali ufficiali del club. “Vi voglio vedere con l’elettricità sotto”, “Si va a mille all’ora sempre” sono alcune delle frasi urlate dal tecnico ai suoi giocatori, che si sono esercitati in scambi di prima e partitelle. L’ex Leicester dovrà ancora fare a meno dei 14 giocatori partiti per gli impegni con le nazionali. Ranieri ha tuttavia già iniziato a preparare la delicata sfida contro il Napoli, in programma domenica prossima.

Al Maradona, il testaccino raggiungerà le 1400 panchine in carriera, e l’undici titolare potrebbe riprendere l’impostazione adottata in terra sarda. Nell’ultima esperienza al Cagliari, infatti, “Sir Claudio” ha utilizzato spesso la difesa a tre, che potrebbe riproporre anche nella Capitale. Hummels (che in un podcast ha raccontato come Juric abbia tenuto un breve discorso alla squadra subito dopo la gara col Bologna) sarebbe titolare al centro della difesa, affiancato da Mancini e N’Dicka. Sulla fascia sinistra tornerebbe Angeliño, mentre a destra, in attesa del recupero di Saelemaekers, si potrebbero alternare Celik ed El Shaarawy. A centrocampo c’è grande concorrenza: l’impostazione sarebbe affidata a Cristante, con Pellegrini e Koné nel ruolo di mezzali. In attacco, Dovbyk e Dybala i titolari, ma Soulé si candida.