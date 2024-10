Corriere dello Sport (L. Scalia) – Aspettando Dybala. Scatta oggi la settimana che si concluderà con la super sfida dell’Olimpico contro l’Inter. E le attenzioni dentro Trigoria sono rivolte soprattutto sulla condizione del numero 21, l’uomo che sulla carta (e non solo) può trasformare la Roma dando quella dose di imprevedibilità e genialità alla manovra. Una cosa è certa: Paulo farà di tutto per non mancare l’appuntamento di domenica.

Sta meglio e si sente quasi pronto. Dybala tornerà gradualmente in gruppo senza forzare la mano. La missione è di ritornare titolare in una partita chiave, che può cambiare il volto alla stagione della Roma. La Joya ha saltato gli ultimi due impegni di campionato contro Venezia e Monza per un indurimento muscolare. Qualsiasi tipo di lesione è stata esclusa, ma è rimasto a riposo per non rischiare nulla.

Foto: [Enrico Locci] via [Getty Images]