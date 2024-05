Corriere dello Sport (L. Scalia) – Paulo Dybala resta in dubbio per Roma-Genoa. L’argentino anche nella giornata di ieri non ha svolto l’allenamento al completo. La sua presenza da titolare è sempre più difficile dato che mancano tre giorni al fischio d’inizio dell’ultima partita stagionale all’Olimpico.

Per rispetto nei confronti della maglia, dei tifosi e dei compagni proverà a mettersi a disposizione, magari in versione part time. I prossimi due giorni di lavoro a Trigoria, dunque, saranno decisivi per capire se Dybala tornerà in gruppo al 100% e quanti minuti potrà effettivamente giocare tra la sfida interna contro il Genoa e la trasferta di Empoli, le ultime fatiche della stagione.

Tutto questo al netto del suo futuro, lì a metà strada tra il desiderio di De Rossi di metterlo al centro del nuovo progetto e l’ipotesi di svincolo attraverso la clausola rescissoria da 12 milioni. Mentre per Dybala si sfoglia la margherita con quel gioca o non gioca, la probabile formazione della Roma sembra indirizzata verso il ritorno al 4-3-3. Svilar è il padrone della porta, davanti a lui ci saranno N’Dicka e Mancini al centro con Angelino e Kristensen esterni, poi solito centrocampo composto da Paredes, Cristante e Pellegrini, mentre in attacco si scaldano Baldanzi, El Shaarawy e Lukaku.