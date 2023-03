Dybala, agli emiliani unica tripletta senza rigori

Corriere della Sera (M. Perrone) – All’andata non c’era, l’ultima delle 5 partite saltate consecutivamente in campionato per l’infortunio rimediato segnando il rigore al Lecce. Dybala affronterà per la prima volta con la Roma un Sassuolo già sfidato in 16 occasioni, tra Palermo e Juventus, vincendo 11 volte, realizzando 7 gol e firmando l’unica tripletta in Serie A senza l’aiuto di un rigore. Ne ha segnate 3 in campionato l’argentino, tutte in bianconero nel 2017-2018 (la sua stagione record da 22 reti) e sempre in trasferta.

Contro il Genoa un gol dal dischetto, contro il Benevento con 2, sul campo del Sassuolo “pulita”: un sinistro di prima intenzione da 22 metri, un astuto tocco di punta, una punizione a giro. Era il 17 settembre 2017. In carriera Dybala di triplette ne ha fatte altre 3, anche quelle senza rigori: 2 con l’Istituto de Cordoba nella “serie B” argentina 2011-2012,, l’altra con la Juventus in Champions nel 2018 contro lo Young Boys.