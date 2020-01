Dramma Zaniolo: rotto il crociato

Notte da incubo per Nicolò Zaniolo, che nel corso di Roma-Juvenus ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio. L’infortunio spezza così le speranze del giocatore di giocare un Europeo, magari da protagonista. Zaniolo ha pianto quando ha realizzato che l’infortunio appena subito era grave, lo ha capito, mettendosi le mani nei capelli e urlando. Duro colpo anche per Fonseca e la Roma, che perdono l’unico calciatore in grado di regalare alla squadra energia e strappi, oltre che gol. Adesso i giallorossi con Under in condizioni non eccezionali, Kluivert ancora fuori e un Mkhitaryan inaffidabile fisicamente hanno bisogno di un nuovo esterno in grado di fare gol per sopperire alla mancanza di Zaniolo. Lo riporta Il Messaggero.