Dove si vede il calcio

Tuttosport – L’intesa tra Tim e Dazn sblocca la situazione relativa ai diritti televisivi e permette proprio alla piattaforma di broadcasting di accordarsi con Sky. E così, a partire da lunedì, tutti i contenuti offerti da Dazn saranno visibili anche su Sky Q e sul canale 214 del telecomando di Sky. Ovviamente servirà l’abbonamento ad entrambi i servizi per usufruire di questa funzionalità. E nel secondo caso bisognerà pagare un supplemento di 5 euro a Dazn.

Dazn offrirà tutta la Serie A – 7 partite a giornata in esclusiva -. la Conference League, l’Europa League e la Liga. Sky invece replica con la Champions League – tranne una partita il mercoledì che va a Prime Video – e le altre competizioni europee. Anche Mediaset trasmetterà in chiaro una partita di Champions il mercoledì sera. Non si escludono, ad ogni modo, ulteriori scossoni sul tema dei diritti tv: Dazn potrebbe infatti ancora ricevere offerte da colossi informatici e tecnologici.