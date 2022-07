Dopo Rui Patricio e Svilar, Dybala è il più cercato dai portoghesi

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – In un ritiro in cui Rui Patricio e Mile Svilar sono i giocatori della Roma più ricercati, l’elemento di rottura è stato proprio Paulo Dybala. Nonostante la Roma sia stata blindata in tutto e per tutto, fuori dall’Estadio Municipal di Albufeira si sono sempre radunati piccoli gruppi di tifosi a caccia di foto e autografi.

E dopo aver fatto lo slalom tra gli addetti della sicurezza, sono sempre riusciti ad avere qualcosa in più. Da Paulo, ovviamente, che si è fermato e dimostrato disponibile. Anche ieri, a bordo campo, l’argentino è stato il più acclamato tra il gruppo dei giallorossi, sia prima della partire contro il Nizza sia durante l’intervallo. “O picciriddu“, gli ha urlato una ragazza portoghese, sposata da anni con un palermitano.