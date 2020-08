Dopo la rottura con EA la Roma potrebbe trovare l’accordo con Konami

Dopo la rottura con EA, casa produttrice di FIFA, i giallorossi il prossimo anno nel videogioco si chiameranno “Roma FC”, non vestiranno le divise ufficiali e giocheranno allo “Stadion Olympik”. La Roma non ha ancora annunciato a chi venderà i diritti per la prossima stagione, ma il club potrebbe trovare un accordo con Konami, la casa giapponese che produce PES. Arriva un indizio dal Senior Director Brand & Business Development di Konami, Jonas Lygaard, che ha pubblicato un tweet sul proprio profilo scrivendo “Ciao Bella“.

Ciao Bella 😘🤗😉 — Jonas Lygaard 🇨🇦🇩🇰 (@Lygaard) August 3, 2020