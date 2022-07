Dopo Dybala Wijnaldum con l’aiuto del Psg

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – L’ arrivo di Dybala ha alimentato ulteriormente l’entusiasmo dei tifosi, ma anche scatenato nuove fantasie per il calciomercato e il colpo Wijnaldum può solo che calzare a pennello. Galtier, nuovo tecnico dei francesi, ha messo sul mercato l’olandese e la Roma sta pensando a un prestito oneroso con partecipazione dell’ingaggio (la metà) da parte dei parigini. L’operazione non è semplice, ma la Roma ci proverà grazie anche alla volontà dell’olandese di giocare per Mourinho e per via del raffreddamento della pista Frattesi.

È stato offerto anche Bakaioko, ma il profilo non convince. Piace decisamente di più Aleksej Mirancuk, da profilo più offensivo, trequartista dell’Atalanta. Gasperini lo ha messo sul mercato, ieri la Roma ha avuto contatti con il club bergamasco per capire la disponibilità a un trasferimento con contropartite tecniche.

All’Atalanta piace El Shaarawy ma è stato proposto Carles Perez, Tiago Pinto prenderebbe volentieri dai nerazzurri anche Pasalic sul quale però c’è il veto del tecnico della Dea. Ma bisogna pensare anche alle cessioni, sono tanti i nomi che non rientrano nel piano di Mourinho. Come Gonzalo Villar. La trattativa con il Monza ha subito uno stop: sono troppi i dieci milioni richiesti dalla Roma, Galliani vorrebbe spenderne al massimo sei.