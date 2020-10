Donnarumma-Mirante, Milan-Roma è una sfida senza età

La Gazzetta Dello Sport (M.Cecchini) – Ci deve essere qualcosa nell’aria a Castellammare di Stabia, almeno una volta a generazione viene fuori un grande portiere. Le mani che stasera sono chiamate a proteggere la porta del Milan e della Roma infatti vengono proprio da lì, da quel Club Napoli da cui gli estremi difensori hanno preso le mosse. Fra Antonio Mirante (37 anni) e Donnarumma (21) ci sono 16 anni di differenza, ma a farci capire che c’è sempre tempo per crescere è Roberto Negrisolo, 77 anni, storico preparatore dei portieri del Milan e della Roma: “Da quando Mirante è arrivato nella Roma è migliorato tecnicamente e dà sicurezza al reparto. Certo, Pau Lopez è un capitale del club, ma per riconquistare il posto dovrà lavorare”. Il suo contratto è in scadenza a giugno, ma la Roma è così contenta di lui che non è esclusa la proposta di prolungamento di un anno, per poi tenerlo nel proprio staff.