Rischio rinvio per Genoa-Torino, in programma sabato 3 ottobre alle ore 18. Secondo quanto riporta l’Ansa, domani la Lega Serie A si riunirà in un consiglio straordinario per discutere l’ipotesi rinvio. I giocatori rossoblù stanno affrontando l’emergenza Covid e non si stanno allenando. A rischio anche il Napoli, ultimo avversario del Genoa in campionato.