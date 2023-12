Corriere dello Sport (E. Pinna) – Male Guida, incapace di tenere una linea tecnico/disciplinare adeguata: primo tempo da incubo, con capannelli e nervosismi che si accendevano ogni momento, colpa di gialli non fatti. Una costante (saranno contente le statistiche di Rocchi), visto che nella ripresa risparmia a Beukema un’ammonizione (sarebbe stata la seconda) sacrosanta. Tutto da stabilire poi se la leggera trattenuta di Lucumi sarebbe stata davvero un fallo (meno male il fuorigioco).

Thiago Motta fa quello che non aveva fatto Guida, togliendo immediatamente dal campo Beukema che era a rischio. Già ammonito, placca Belotti con il pallone che arriva proprio nei pressi dei due, sarebbe stato un secondo giallo chiaro, chissà come lo giustificherà Rocchi.

Leggero il contatto fra Pellegrini e Ndoye in area della Roma, l’incrocio di gambe c’è ma non clamoroso e il rossoblù accentua la caduta. Ancora, è il fuorigioco che salva Guida da un altro errore, la trattenuta di Lucumi su Azmoun è leggerissima, forse neanche fallo, arriva il rosso, poi tolto per l’offside di Azmoun.

Paredes, Posch, Moro: citiamo solo alcuni dei gialli non fatti da Guida.