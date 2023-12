Corriere dello Sport (U. Trani) – Dietro la LuPa, niente. O quasi. Il bilancio si farà a fine stagione, ma il ko del Dall’Ara, il quinto in campionato, inquadra inequivocabilmente lo spessore della rosa della Roma quando mancano Dybala e Lukaku e, a essere realisti, anche quando non c’è in campo Smalling, leader della difesa. Il gruppo è più fiacco e limitato di quanto si possa pensare, anche fragile, soprattutto se pesato nella sfida contro il Bologna.

Di sicuro non è competitivo tecnicamente e di questi tempi, a sentire Mourinho, pure fisicamente. La sostituzione di Sanches, in campo dopo l’intervallo al posto di Spinazzola per diciotto minuti e cambiato velocemente con Azmoun, sintetizza perfettamente la situazione giallorossa.

Gli italiani, più o meno azzurri, sono in calo e si vede. A parte Mancini, appunto debilitato dalla pubalgia, la stanchezza fiacca Cristante. In più Pellegrini è come se non fosse ancora tomato dopo il periodo di inattività e Spinazzola, ormai è il caso di dirlo, non si è mai ripreso dall’infortunio al tendine e quindi dall’Europeo. Belotti ha fatto cilecca sprecando l’occasione per riaprire il match.

Ma, proprio considerando problemi già venuti a galla nella scorsa stagione, il mercato non ha portato in dote quei rinforzi ritenuti fondamentali da Josè per fare il salto di qualità. Sanches, a prescindere dalla sostituzione lampo del Dall’Ara, è il testimonial del flop estivo. Il nome c’è, il giocatore no. Stesso discorso per Aouar, spesso fermo per infortunio: ecco perché è stato possibile prenderlo a parametrio zero. Irriconoscibile pure NDicka contro il Bologna, ma del resto Mou lo ha battezzato riserva con Pinto. Fa il titolare perché è sparito Smalling. Paredes, intanto, viaggia a bassa quotas e Azmoun è vulnerabile e Kristensen va in altalena. Si ritorna a Lukaku e per ora non a Dybala, indisponibile, e si capisce che da solo, in quanto rinforzo azzeccato, non basta per stare in zona Champions. La Roma non è più quarta. Dall’Emilia torna settima e stasera rischia di essere ottava.