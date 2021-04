Diritti tv, bando per il pacchetto 2: attesi 100 milioni l’anno

La Gazzetta dello Sport – Il processo per l’assegnazione del pacchetto 2 dei diritti tv del prossimo triennio (quello relativo alle tre partite in co-esclusiva) è ufficialmente iniziato. I termini del nuovo bando sono gli stessi del precedente, solo che la base d’asta stavolta è di 150 milioni a stagione, prezzo comunque più alto di quello che le società sperano davvero di ottenere: la volontà è arrivare a un’offerta intorno ai 100. La precedente proposta di Sky, rifiutata dall’assemblea a fine marzo scorso, era stata di 87,5 milioni come media annuale. Possono ora riaffacciarsi nuovi potenziali acquirenti: Mediaset su tutti, magari Amazon fino a Discovery, da cui è atteso un tentativo. Le partite interessate dal pacchetto 2 sono tre: quella del sabato alle 20.45, della domenica alle 12.30 e il posticipo del lunedì.