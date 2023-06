Alvaro Morata interessa alla Roma, ma ingolosisce anche tantissime squadre in Europa e non solo. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, il Milan avrebbe avviato i primi contatti con l’Atletico Madrid per capire la fattibilità dell’operazione e intavolare la trattativa. Lo spagnolo vuole tornare in Italia e negli ultimi giorni avrebbe anche rifiutato una ricca offerta recapitatagli dall’Arabia Saudita.

#AtleticoMadrid’s striker Alvaro #Morata would like to return to Italy. He has turned down a rich bid from Saudi Arabia in the last days. He has been offered to #ACMilan, which are reflecting on a possible move. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 28, 2023